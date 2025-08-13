El mágico momento de Emilia Dides con un camello tras anunciar su embarazo: "Él lo sintió todo"

13 ag. 2025 - 16:00 hrs.

Emilia Dides y su pololo Sammis Reyes sorprendieron a sus seguidores al anunciar que esperan a su primer hijo, a través de un video que grabaron en un romántico paseo por el desierto, durante sus vacaciones en Dubái.

Sin embargo, la jornada aún guardaba un tierno momento para la pareja. En sus historias de Instagram, la ex Miss Universo Chile compartió una experiencia única que vivió con un camello.

El tierno momento de Emilia Dides con un camello en Dubái

Esa noche y usando el mismo look de falda y polera deportiva con el que reveló su dulce espera, Emilia tuvo la oportunidad de acariciar e incluso abrazar con ternura el largo cuello de un camello, como se ve en un primer post.

Instagram @emiliadides

El instante más conmovedor llegó después, cuando el animal se acercó para apoyar su cabeza sobre la guatita de la artista. “Él lo sintió todo”, escribió Dides en una segunda historia.

En el video de dicho encuentro, Sammis abraza por la espalda a su polola, brindándole apoyo y seguridad mientras juntos acarician la cabeza del camello, que pareció mostrar interés por la panza de la ex reina de belleza.

Instagram @emiliadides

Todo sobre Emilia Dides