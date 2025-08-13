"Si existen motivos para salir adelante": Camila Andrade rompe el silencio y habla sobre su estado actual

13 ag. 2025 - 14:30 hrs.

Camila Andrade pasa por momentos bastante complejos, luego de que se confirmara su quiebre con Francisco Kaminski.

Recordemos que fue a comienzos del año pasado que el animador y la exreina de belleza anunciaron que estaban juntos, luego de la separación del periodista con Carla Jara.

Los primeros meses fueron bastante complejos, pero luego lograron vivir su romance más tranquilos. Pero nuevamente este año se vieron envueltos en la polémica, cuando él fue citado a declarar por el caso del asesinato del "Rey de Meiggs".

Las palabras de Camila Andrade

Ahora, Camila Andrade rompió el silencio en sus redes sociales y explicó más sobre su estado actual, sin entrar en mayores detalles.

"Desearles lo más bonito, la energía más linda. Aunque existan días duros y difíciles, como para todo el mundo, en distintas escalas, con distintos problemas, lo más bonito al final es saber que si existen motivos para salir adelante, así es que dale con todo si es el mensaje que necesitabas escuchar, espero que te haya hecho sentido".

Finalmente, destacó el apoyo que ha recibido de parte de sus cercanos y también seguidores: "Gracias a quienes me han enviado a mí, personalmente, este tipo de mensajes, son muy lindos".

