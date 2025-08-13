"Di tu verdad": El férreo apoyo de Leo Méndez a su hermana Steffi ante complejo momento con su expareja

13 ag. 2025 - 18:00 hrs.

Leo Méndez se manifestó públicamente en apoyo a su hermana Steffi, luego de salir a la luz el conflicto judicial de la influencer con su expareja, Dante Lindhe. El cantante la había acusado de ser ser un peligro para su hijo en común, pero los servicios sociales suecos archivaron su caso por falta de pruebas.

Steffi Méndez rompió el silencio en una historia de Instagram, donde no solo aseguró que las acusaciones de su exsueco eran falsas, sino que además detalló que estaba en una relación tóxica; una declaración que Leo no pasó por alto.

Las declaraciones de Leo Méndez en apoyo a su hermana Steffi

“¡Di tu verdad, hermana! Hay muchos desde afuera y desde dentro de tu círculo que son testigos de mucho, especialmente yo”, dijo inicialmente, en un texto que publicó en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram @leomendezofcl

“El tiempo y el sistema judicial sueco te darán la justicia que mereces, tanto como mujer y madre. No estás sola”, afirmó.

De esta manera, el joven influencer se suma a la situación de su hermana y deposita su confianza en las autoridades.

“Soy una madre que hace todo por su hijo y que se niega a dejar que las mentiras sean la última palabra”, declaró Steffi previamente.

Todo sobre Leo Méndez