"Cómo hacer el ridículo en dos pasos": Coté López protagonizó graciosa caída en la nieve

14 ag. 2025 - 11:50 hrs.

Los días de Coté López suelen ser bastante diferentes, a veces está en varias reuniones de sus marcas de maquillaje y ropa y otras veces, prefiere quedarse en casa con su familia y amigos.

En esta ocasión, la escritora se trasladó hasta un popular sector de nieve de la capital e invitó a su hermano menor, Tomás, a disfrutar de la experiencia.

Allí, la empresaria comió ricos platillos y probó ricos tragos, así como también compartió con figuras como María Jesús Sothers y Mayte Rodríguez.

Instagram

La caída de Coté López

Sin embargo, no podían faltar los típicos chascarros de Coté López y claramente protagonizó uno bastante gracioso.

Según mostró en sus redes sociales, la psicóloga quiso salir corriendo por la nieve, pero estaba tan blanda que terminó cayéndose.

"Cómo hacer el ridículo en dos pasos. Síganme para más tutoriales", escribió la empresaria junto al chistoso video.

Todo sobre María José López