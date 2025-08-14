"Por ir grabando": Kika Silva compartió con humor su estrepitosa caída en la nieve en redes sociales

14 ag. 2025 - 13:30 hrs.

Por estos días, Kika Silva, Gonzalo Valenzuela y algunos de los hijos del actor se encuentran disfrutando de la nieve que ha caído en nuestro país.

Según ha mostrado la comunicadora en sus redes sociales, han recorrido las pistas del las Termas de Chillán, realizando uno de sus deportes favoritos.

No solo ella se ha atrevido a deslizarse, pues también capturó a la hija menor del intérprete tomando clases de esquí y haciéndolo muy bien.

Instagram

La caída de Kika Silva

Sin embargo, mientras lo anterior ocurría, Kika Silva protagonizó un gracioso chascarro que la hizo reírse de ella misma.

Resulta que mientras iba bajando por la nieve en su snowboard y grabando al mismo tiempo, perdió el equilibrio y terminó cayendo estrepitósamente.

"Esto pasa por ir grabando", escribió la animadora junto al registro publicado en su cuenta de Instagram.

Todo sobre Kika Silva