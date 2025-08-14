"Está bien, siendo cuidado": Daniela Aránguiz se sincera sobre su corazón y se muestra enamorada

14 ag. 2025 - 14:20 hrs.

Las últimas semanas para Daniela Aránguiz han sido bastante felices, pues comenzó una relación amorosa con Cuco Cerda.

Si bien, en un comienzo guardó en secreto la identidad del galán que le robaba el sueño, finalmente reveló que se trataba del joven ingeniero comercial.

Desde ese entonces, la exchica Mekano ha hablado abiertamente de su romance con el hermano de Raimundo Cerda y hasta ha publicado varias fotos juntos.

Instagram

Daniela Aránguiz está contenta

Ahora, Daniela Aránguiz invitó a sus seguidores a realizarle preguntas sobre distintos temas y le llegaron muchísimas.

Una de las que más llamó la atención fue la siguiente: "¿Cómo está el corazón?".

Con una sonrisa bastante grande en su rostro, la comunicadora explicó que se encuentra muy feliz en este momento: "Está bien, siendo cuidado".

