"Ya la perdoné": Julio César Rodríguez habla sobre la deuda impaga que le dejó Francisco Kaminski

Desde que se lo vinculó con José Felipe Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs", Francisco Kaminski se mantiene envuelto en polémicas que incluyen sus deudas con distintas figuras del espectáculo.

Un caso bastante comentado es el de Julio César Rodríguez. El animador y periodista reveló en un programa de farándula nacional que él también fue una víctima indirecta de las decisiones financieras de Kaminski.

Julio César Rodríguez dice que Francisco Kaminski nunca le pagó

“Él tenía que pagar sus horas de estudio y otras cosas más. Eso lo bicicleteó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses…”, explicó Rodríguez sobre la deuda impaga de Kaminski.

El periodista relató que el dinero que el animador debía por el uso de su estudio nunca fue saldado: “Quedó una deuda conmigo de esa productora (de Kaminski) por concepto de estudio y emisión de su programa”, dijo.

Sin embargo, “yo cerré ese capítulo hace muchos años”, aseguró Julio César a Publimetro, señalando que olvidó el tema de la deuda por respeto a la amistad que tiene con Jorge Gómez, un socio de Francisco Kaminski. “Para mí no es relevante este episodio, solo mi amistad con Jorge”, destacó.

“Ya la perdoné (la deuda) y hoy nadie me debe nada”, dijo Rodríguez, dejando en claro que, en su caso, Kaminski no tiene ningún pendiente con él.

