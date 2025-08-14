"Se escucha fatal": La disculpa de Natalia Valdebenito por criticada frase en show sobre mineros fallecidos

14 ag. 2025 - 19:40 hrs.

Durante las últimas horas, Natalia Valdebenito se vio involucrada en una compleja polémica por la cual recibió muchas críticas.

Resulta que la humorista realizó un show donde mencionó el accidente donde murieron 6 mineros, el pasado 31 de de julio.

"A todos los que nombre, por favor no se enojen, no me funen, porque francamente este cuerpo solo puede una funa a la semana. Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate", fue lo que dijo la comediante en su rutina.



Rápidamente, el extracto fue viralizado en redes sociales y rápidamente varios expusieron su desacuerdo.

Las disculpas de Natalia Valdebenito

A las pocas horas, Natalia Valdebenito se refirió a la polémica y en un extenso video pidió perdón y explicó lo que pasó.

"Estoy aquí para pedir disculpas, para pedir sinceras y honestas disculpas a la familia minera de Chile y en especial, a las familias de los fallecidos en el reciente accidente en la minera El Teniente", comenzó diciendo.

"Esto a raíz de un video que anda circulando y que por supuesto, sacado fuera de contexto, se escucha fatal. Tengo que pedir disculpas, lo hago porque lo siento, lo hago porque el dolor ajeno también me atraviesa, me importa, lo hago porque honestamente siento que es lo que corresponde cuando uno se equivoca, me equivoqué y quería decirlo aquí, como siempre, de frente a ustedes, muchas gracias por escuchar y estar ahí", agregó finalmente la comediante.

