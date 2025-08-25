"En qué momento...": Steffi Méndez revela que su hijo comenzará nueva etapa y se muestra emocionada

25 ag. 2025 - 10:45 hrs.

Los últimos meses no han sido fáciles para Steffi Méndez, pues reveló a través de sus redes sociales que estaba pasando con un complejo momento personal.

Según contó, la hija de DJ Méndez se separó del padre de su hijo, Dante Lindhe, pues aseguró que luego del nacimiento del bebé, todo cambió entre ellos.

Lo anterior no fue lo único, ya que también deslizó haber sido víctima de una infidelidad, sin entregar mayores detalles sobre la situación.

La emoción de Steffi Méndez

Pese a lo anterior y de la disputa legal que mantiene con su expareja, Steffi Méndez ha intentado seguir con su vida normal.

En esa línea es que la actriz contó a través de sus historias de Instagram que su hijo comenzará una etapa muy importante en su desarrollo, situación que la tiene con sentimientos encontrados.

"Mi guagua empieza el kinder esta semana y no sé lo que estoy sintiendo en estos momentos, en qué momento pasó el tiempo tan rápido", expresó la joven.

