"Música a tope...": Angélica Castro revela su fórmula para enfrentar jornadas de grabación con poco sueño

25 ag. 2025 - 11:15 hrs.

Actualmente, Angélica Castro se encuentra trabajando con múltiples y diferentes marcas, con las cuales tiene varias grabaciones.

En esa línea, es que la animadora contó a través de sus redes sociales que tuvo que enfrentar una nueva jornada de trabajo, bastante temprano.

El ánimo de la comunicadora no estaba tan alto, sin embargo, contó la estrategia que tiene siempre para cambiar la actitud.

"¿Qué se hace cuando se graba tan temprano y se duerme mal? Se pone la música a tope, se le baja el volumen a los pensamientos que te desvelan y se agradece el amanecer. Vamos con todo, se viene un programa maravilloso", escribió Angélica Castro.

Instagram

El presente de Angélica Castro

A través de sus redes sociales, Angélica Castro ha mostrado los distintos proyectos en los cuales está trabajando.

Por ejemplo, la animadora tiene un programa en Radio Agricultura que va todos los sábados a las 15 horas, donde habla de diversos temas de tendencias.

Sumado a lo anterior, participa de distintas campañas publicitarias, por las cuales tiene que grabar contenido e incluso, asistir a eventos.

