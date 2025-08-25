Pétalos y globos de corazón: Esta foto de Lamine Yamal aviva rumores de romance con Nicki Nicole

25 ag. 2025 - 14:45 hrs.

Nicki Nicole se encuentra de júbilo por la llegada de su cumpleaños número 25, un nuevo hito que no solo celebra con familiares y amigos, sino también con su supuesto interés romántico: Lamine Yamal.

El futbolista publicó en sus historias de Instagram una fotografía junto a la cantante, en la que se muestra la complicidad que existe entre ambos y aviva con fuerza los rumores de su noviazgo.

Lamine Yamal y Nicki Nicole conectados en su cumpleaños

En la íntima foto, los dos posan frente a una torta, rodeados de pétalos de rosas y globos de corazón. Lo que más resaltó fue su cercanía, él con la mano sobre su cintura y ella inclinada hacia su hombro.

Instagram @lamineyamal

Lamine Yamal aparece sonriente con una camisa negra abierta y pantalón sastre a juego. Por su parte, la cumpleañera eligió un conjunto ajustado en tonos tierra con transparencias.

¿Qué respondió Nicki Nicole?

Nicki Nicole respondió la historia de Yamal de forma sutil pero contundente. En su Instagram, reposteó la foto de ambos y agregó emojis de corazones en llamas, lo que para muchos es una confirmación de su romance.

