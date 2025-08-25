Este es el especial nombre que Eugenia Lemos y Matías Kosznik escogieron para su hija

25 ag. 2025 - 12:45 hrs.

Eugenia Lemos ya cursa su octavo mes de embarazo y junto a su pareja, Matías Kosznik, organizaron un lindo baby shower.

Según revelaron algunos de los famosos que asistieron a la especial celebración, la decoración fue toda rosada, pues serán padres de una niña.

Mariela Montero fue una de las figuras que asistió al festejo y evidenció que los futuros padres realizaron varias dinámicas y también, extendieron la invitación a los hijos de sus amigos, quienes también disfrutaron.

El especial nombre que tendrá la hija de Eugenia Lemos

Uno de los momentos que marcó la celebración de Eugenia Lemos y Matías Kosznik fue cuando revelaron el nombre que tendrá su hija.

A través de un video captado por Mariela Montero, la pareja les contó a sus más cercanos que el bebé que esperan se llamará Alegra Kosznik Lemos.

Según varios portales, el significado de Alegra es "la que está llena de alegría o la que inspira alegría" y es de origen italiano.

