¿Enamorados? La romántica foto que Daniela Aránguiz y Cuco Cerda compartieron en redes sociales

  • Por Fernanda Vielma
El amor está en el aire y bien lo saben Daniela Aránguiz y José Manuel "Cuco" Cerda, quienes se han mostrado bastante enamorados.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el hermano de Raimundo Cerda publicó una fotografía bastante romántica junto a la comunicadora.

Según el registro, ambos posaron sobre la moto del ingeniero comercial, mientras se miraban de una forma bastante cómplice.

El romántico momento que vivieron Daniela Aránguiz y Cuco Cerda

Desde hace un tiempo que la pareja grita su amor a los cuatro vientos y de hecho, hace unos días protagonizaron una romántica situación. 

Resulta que Cuco Cerda visitó a Daniela Aránguiz en el estudio de Only Fama y cuando estaba terminando el programa, lo invitaron a ingresar. 

Allí, el ingeniero comercial fue consultado sobre su relación amorosa con la panelista y fue bastante claro: "Nos venimos conociendo hace dos meses, lo estamos pasando bien, que sea como tiene que ser, obviamente la voy a cuidar, por eso estoy acá. Acá no hay nombres, no hay apellidos". 

