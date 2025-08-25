Ambas suman más de 1 millón de pesos: Las exclusivas carteras que Trini Neira sumó a su colección

25 ag. 2025 - 15:45 hrs.

Desde siempre, Trini Neira ha sido una amante de la ropa y precisamente, de las carteras, de las cuales tiene varios ejemplares.

Cada vez que la hija de Pamela Díaz sube una historia a su cuenta de Instagram, muestra los lindos bolsos que escoge para cada uno de sus outfits.

Esta vez, no fue la excepción, pues la influencer que cuenta con más de 600 mil seguidores, mostró los nuevos accesorios de adquirió.

Las carteras de Trini Neira

Fue a través de sus redes sociales que Trini Neira publicó una fotografía de las dos carteras que se compró, las cuales tienen un alto valor.

En primer lugar, la joven mostró un bolso de marca Diesel, bastante popular entre las famosas, que tiene un precio de $477.105, según el sitio oficial.

Instagram

También, la creadora de contenido obtuvo una cartera roja de marca Jacquemus, la cual asciende a los $850.000, aproximadamente.

Todo sobre Trini Neira