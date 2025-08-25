"Me da paz...": La tierna declaración de amor de Ignacia Antonia a Ak4:20 en plena preparación para ser padres

25 ag. 2025 - 17:00 hrs.

Actualmente, Ignacia Antonia está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, el cual comparte con Ak4:20.

Hace unos meses, la pareja anunció que en los próximos meses se convertirán en padres de una pequeña, a la cual ya le pusieron nombre, pero aún no han contado cuál.

Desde que anunciaron la linda noticia, ambos se han volcado completamente a comprar cosas para su hija y también, a ver cómo se está construyendo la casa de sus sueños.

Las palabras de Ignacia Antonia

Una de las últimas cosas que compró la pareja fue el coche de su bebé y Ak4:20 fue el encargado de armarlo y probarlo.

Sin embargo, eso no fue lo que más llamó la atención, si no que más bien las palabras que le dedicó Ignacia Antonia al cantante urbano.

Instagram

"Saber que eres mi compañero de vida me da tanta paz y tranquilidad, te amo con todo mi corazón", escribió la creadora de contenido.

