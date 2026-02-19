Enzo Ferrada cantará en la Gala del Festival de Viña del Mar tras ganar Talento Mallplaza

19 feb. 2026 - 08:49 hrs.

Enzo Ferrada será parte de la Gala del Festival de Viña del Mar, en donde no solo desfilará por la alfombra roja, sino que además interpretará una canción en el marco del evento, luego de ganar la versión canto de Talento Mallplaza.

Talento Mallplaza es una iniciativa orientada a impulsar nuevos talentos hacia grandes escenarios y nace de una alianza entre Mallplaza y Megamedia. En su edición 2025, el proyecto convocó a participantes de distintas regiones del país, quienes participaron en un proceso de audiciones y presentaciones en vivo.

Tras superar las diferentes etapas del programa, Ferrada fue elegido ganador, asegurando su presencia en una de las oberturas del Festival, programada para el próximo 25 de febrero en la Quinta Vergara.

Gala 2026

La Gala del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar reunirá a artistas, figuras del espectáculo, marcas y medios de comunicación en la antesala de la competencia internacional, así como de los espectáculos que cada noche estarán a cargo de reconocidos músicos y humoristas en la Quinta Vergara.

Con esta participación, Enzo Ferrada marca un nuevo avance en su trayectoria, proyectando su propuesta musical en el contexto del evento latino más relevante y ante una audiencia de alcance nacional e internacional.