'Todavía no lo puedo creer': El conmovedor discurso de la madre de Gaspi en masivo homenaje a su hijo

21 jun. 2026 - 16:25 hrs.

Un emotivo momento se vivió en el Obelisco de Buenos Aires, donde familiares, amigos y seguidores de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como "Gaspi", se reunieron para rendirle homenaje a una semana del trágico accidente de helicóptero en Río de Janeiro que terminó con la vida del joven youtuber.

La actividad estuvo marcada por múltiples muestras de cariño hacia el creador de contenido argentino, quien logró construir una estrecha conexión con miles de seguidores a través de sus videos y su particular estilo.

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En medio del homenaje, su madre, Michele Prim, tomó la palabra y dedicó un conmovedor mensaje a todos quienes llegaron para acompañar a la familia en este difícil momento.

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Michele Prim emociona con homenaje a Gaspi

Visiblemente emocionada, la madre del influencer agradeció el apoyo recibido y destacó el impacto que tuvo su hijo en quienes lo rodeaban.

"Gracias a ustedes, son un montón. Sin todos estos amigos es imposible. Ustedes saben lo valioso que son los amigos y esto que hizo Gaspi con la juventud hermosa que tienen. Toda la polenta y las ganas", expresó.

La mujer también reconoció que, tras la partida de su hijo, ha podido dimensionar el cariño que despertó en tantas personas. "Me doy cuenta de lo que era mi hijo a través de ustedes. Yo todavía no lo puedo creer, es mi pichón. Cuídense mucho, por favor", señaló ante los presentes.

El homenaje concluyó con un momento que emocionó a todos los asistentes. Michele Prim cerró su discurso recordando una de las frases más características de Gaspi y gritó un sentido "¡Bueeenas!", gesto que fue recibido con aplausos y muestras de afecto por parte de quienes llegaron a despedir al joven creador de contenido.

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