Expo Quillota 2026 completa su parrilla con el italiano Franco Simone y una noche de artistas internacionales

08 oct. 2026 - 11:00 hrs.

La Municipalidad de Quillota y Mega dieron a conocer la parrilla artística definitiva de la 26ª versión de Expo Quillota "Yo Creo en Quillota", completando la programación -que ya había sido anunciada parcialmente- de uno de los principales eventos culturales, gastronómicos y de emprendimiento de la Región de Valparaíso.

La gran novedad corresponde a la programación del viernes 30 de octubre, jornada que tendrá un marcado sello internacional y que será encabezada por el reconocido cantante italiano Franco Simone, intérprete de canciones que han marcado a distintas generaciones como "Paisaje", "Respiro" y "Tú… siempre tú".

A él se sumará el cantante argentino Rodrigo Tapari, ex vocalista de Ráfaga y una de las voces más reconocidas de la cumbia trasandina, además del humor del comediante internacional Esteban Duch, triunfador en el Festival de Viña del Mar.

De esta manera, "Expo Quillota 2026" completa cuatro jornadas de espectáculos, con una propuesta multigénero e intergeneracional, que reunirá música romántica, pop, cumbia, música urbana, ranchera y humor, combinando artistas nacionales e internacionales y propuestas para públicos de distintas edades.

Feria Productiva

Pero la tradicional "Expo Quillota" es también una feria productiva, que se desarrollará entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, con más de 330 expositores de Chile y Argentina, con una variada oferta gastronómica, de emprendimientos, artesanía, actividades familiares y atracciones.

Al respecto, el alcalde de Quillota, Luis Mella Gajardo, manifestó su entusiasmo por el cierre de la programación y el alcance que proyecta el evento: "Esperamos el próximo martes, en nuestra visita a Mega, poder conocer ya quiénes serán los animadores oficiales de este evento. Estamos muy contentos y les reiteramos que ya están a la venta las entradas, ya pueden conocer la parrilla completa y comprar para cada uno de los días", anunció.

Asimismo, la máxima autoridad comunal extendió una invitación abierta a todo el público, para disfrutar de este gran evento de emprendimiento y espectáculos. "Los esperamos en Quillota, no sólo a la gente de la comuna, sino que de la región y del país, y a todos los amigos que nos quieran visitar desde el lugar en que estén hoy día observando esta propuesta artístico-musical. Contaremos también con una presencia de más de 300 expositores de Chile y de Argentina, lo que hace que sea una gran fiesta para un fin de semana largo en nuestro país", concluyó.

Los espectáculos estarán distribuidos entre el Escenario Cultural, desde las 15:00 horas, con variadas manifestaciones artísticas locales, mientras que el Escenario Principal, con el show nacional e internacional, iniciará su programación a partir de las 21:30 horas, para enlazar con la transmisión de Mega.

Parrilla oficial - Escenario Principal

Jueves 29 de octubre

Claudio & Marcelo

Los Vásquez

Sinaka

Viernes 30 de octubre (Noche Internacional)

Franco Simone

Esteban Duch - Humor

Rodrigo Tapari

Sábado 31 de octubre

Leo Rey

Microbio Caluga (Humor)

Bayron Fire

Domingo 1 de noviembre

Christell (Presentación especial infantil a las 17:00 horas)

Alanys Lagos

Melón y Melame junto a Patricia Jofré (Humor)

Los Charros de Lumaco

La organización y Mega informarán la próxima semana quienes serán los animadores del evento, en el Matinal Mucho Gusto.

Venta de entradas

El público podrá adquirir sus entradas a través de dos modalidades:

Venta online: a través del sitio oficial de Ticketplus.cl.

Venta presencial:

Centro de Pagos Municipal, Maipú 330.

Mall Quillota Paseo Shopping, Avenida Condella 1687.

Delegación Municipal de San Pedro, Luis Alberto 40.

Boleterías del Estadio Lucio Fariña Fernández durante los días del evento.

Los puntos de venta presencial funcionarán de 09:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

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