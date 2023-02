Hace algunos días, la ex chica reality Lisandra Silva, se vio envuelta en una funa en redes sociales tras un incidente acontecido en un parque capitalino, luego que una mujer la increpara por malos tratos.

"Quiero informar que esta señora nos echó del lugar en el parque con mis perros, diciéndome que no quería que mis perros westy estuvieran cerca de sus hijos", comenzó diciendo la mujer.

"Mis perros no se acercaron en ningún momento porque están amarrados. Diciendo ridículamente que va a llamar a los guardias para que nos echen del lugar como si fuera su parque", terminó diciendo.

Ante la viralización de la funa, la modelo cubana no se quedó callada y entregó su versión de los hechos relatando todos los detalles de lo que había sucedido.

"Me vienen funando desde ayer, me han escrito cosas horribles, me han insultado, me han amenazado. Me están diciendo que odio a los animales que soy antilésbica. Cosa alucinante, el cyberbullying es alucinante", relataba Lisandra como primera defensa.

Acto seguido, señaló que siempre le ha enseñado a sus hijos el buen trato a los animales: "Yo soy animalista, yo amo a los animales y le he enseñado a Noah a no temerle a los animales".

Tras estos dichos, reveló que días antes el pequeño habría sufrido el ataque de un perro, en la casa de una amiga. "Le enterró un colmillo muy cerca del ojo", razón que la llevó a su reacción en el parque "pueden sin querer hacerle daño a un niño".

Según la versión de Lisandra, la mujer que la denunció por redes se acercó mucho con uno de los canes sin arnés, lo que la hizo reaccionar lo más rápido.

"Los dos perros estaban jugando entre ellos, pero ustedes han visto jugar dos perros, como que se estaban mordiendo entre ellos... yo me asusté un poco y les dije: 'chicas, ¿ustedes creen que se puedan correr un poco?'. Como las voy a echar de un parque, o sea, ¿ustedes están locos? Cómo voy a echar a dos personas del parque más grande que el Parque Bicentenario. No tiene ni coherencia lo que dicen", expresó.

En esta misma línea, recibió una respuesta agresiva por parte de las dueñas del perro. "Bastante chora me respondió una de ellas. 'Qué te creí hueo... el parque es tuyo? Anda a comprarte un parque, el parque es público y yo me voy a sentar aquí con mis perros'".

Sin embargo, en el momento no hubo oportunidad de entablar una conversación empática, por lo que la pareja de Raúl Peralta reconoció que en el lugar llamaría a personal de seguridad municipal, para que interviniera. "Tenemos que tener un poco de empatía... hablo simplemente de respeto. Basta el cyberbullying, basta de insultar a la gente", a lo que agregó "Se entiende que los perros pueden ser como hijos, pero pueden tener reacciones que uno no espera".