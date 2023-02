Hace un tiempo a través de sus redes sociales, la exchica reality, Flavia Medina, anunció que se transformaría en madre por primera vez junto a su novio Leo Opazo.

Noticia que fue bastante inesperada para ambos, quienes no sospechaban de que la pequeña Helena venía en camino para alegrar sus días.

Bajo este contexto, fue que la modelo argentina quiso contar como fue que se enteró de la noticia de su embarazo por medio de una publicación en Instagram.

Entre sus revelaciones, destacó que la noticia llegó en un momento muy difícil para ella y su pareja, ya que se encontraban atravesando la pérdida de un ser querido.

"Se acerca el día del amor y les quiero compartir un poquito de nuestra historia con @leo_opazo, cuando me preguntan cómo se enteraron que iban a ser padres, pues bueno, fue en uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas", comenzó relatando.

"Yo estaba en Argentina, con mi familia me había ido un tiempo a acompañar a mi mamá, pues acababa de perder a su compañero de vida, mi abuela también estaba pasando por lo mismo. Fue un golpe muy duro, tantas perdidas de seres amados que me dejaron el corazón roto. Leo igual, fue difícil para ambos", reveló.

Bajo este mismo período, Flavia contó que quiso acompañar a su hermana que estaba embarazada a un control al hospital, y fue allí que se enteró de la gran noticia, la cual ha marcado un antes y un después en su vida.

"De repente acompaño a mi hermana, que estaba embarazada a un control y yo me hago uno de rutina, ella tenía esa corazonada. Y así fue, el médico me lo confirma. La emoción me invadió, no lo podía creer, aunque era esperada, no me imaginé que ya estaba conmigo".

"Lo primero que hice fue llamar a Leo, sólo quería abrazarlo fuerte, se lo conté por videollamada, a la distancia, no aguanté hasta llegar a casa. Esa noticia fue un bálsamo ante tanta penita, Helena vino a traer luz a nuestras vidas, esperanza. Por eso su nombre, la que resplandece", finalizaba.