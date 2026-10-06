Formación confirmada de Chile para duelo ante México: Destacan Paulo Díaz, Rodrigo Echeverría y Gonzalo Tapia

06 oct. 2026 - 22:06 hrs.

La Selección Chilena jugará su tercer último partido de la gira por Norteamérica, donde enfrentará a su similar de México.

El equipo que adiestra Nicolás Córdova ya tiene formación confirmada, llamando la atención la presencia desde el minuto inicial de Paulo Díaz, Rodrigo Echeverría y Gonzalo Tapia.

Cabe recordar que a través de Mega, Mega GO y todas nuestras plataformas podrás seguir las actuaciones de La Roja. El equipo de transmisión está compuesto por Claudio Palma, en los relatos; Rodrigo Sepúlveda, en la conducción; Iván Zamorano, en los comentarios; y Camila Romero, en la información.

Formaciones confirmadas

Chile: Lawrence Vigouroux; Paulo Díaz, Jonathan Villagra, Diego Ulloa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Gabriel Suazo; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Gonzalo Tapia.

México: Alex Padilla; Israel Reyes, Everardo López, Dagoberto Espinoza; Jesús Gallardo: Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado; Germán Berterame y Armando González.

A todo lo anterior suma el react que hace Arturo Vidal de los partidos de la Selección, donde entrega sus comentarios de lo que realiza en cancha el equipo de Nicolás Córdova.

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