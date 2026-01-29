Cenco Malls presenta 'Verano Non Stop 2026', una agenda de panoramas para disfrutar durante enero y febrero

29 en. 2026 - 15:45 hrs.

El verano suele ser la ocasión en que las personas buscan vivir experiencias y llenarse de panoramas, es por esto que Cenco Malls ha preparado Verano Non Stop 2026, con una variada programación de vacaciones durante enero y febrero en distintos centros del país. La propuesta combina gastronomía, música en vivo, entretención inmersiva y actividades al aire libre, pensadas para disfrutar con amigos, en pareja o en familia.

Para dar inicio a la temporada, el pasado jueves 15 de enero, en el Mirador del Alto de Cenco Alto Las Condes, se dio la bienvenida al verano con un show de música en vivo, degustaciones, actividades itinerantes y la presentación de Amigo de Artistas. En tanto, para el próximo 14 de febrero, el recinto prepara un sunset musical para conmemorar el Día del Amor, con la presentación del cantante Gonzalo Yáñez.

Desde el sector gastronómico Qinto de Cenco Costanera, esta temporada podrás disfrutar de los Sunset con música en vivo en su nueva terraza. La propuesta incluye experiencias itinerantes y una performance visual que invita a vivir una nueva atmósfera, junto a la apertura de nuevos locales como La Birra, Enrique Tomás y Udón.

Todo esto se realizará los jueves, viernes, sábados y domingos de enero, y hasta el 19 de febrero, día en que se da cierre a la campaña con el show de Aeróbica en el mismo espacio gourmet.

Si eres de los que disfrutan ver caer el sol sobre la ciudad, el Sunset en el mirador Sky Costanera puede ser una buena opción, ya que todos los jueves y viernes ofrece degustaciones de vino gratuitas, música en vivo y la experiencia gastronómica de SkyBar300. En la misma línea está Luna Bar, ubicado en el piso 17 del AC Hotel, también parte del complejo Costanera.

La temporada contempla además hitos especiales que marcan la agenda del verano, como el Sunset en la Zona Gastronómica de Cenco Portal La Dehesa, que tendrá todos los jueves, viernes, sábados desde las 19:00hrs y domingos desde las 12:00 hrs, shows itinerantes, degustaciones y música en vivo, contando el 29 de enero con un tributo a Freddie Mercury.

Además, este "Verano Non Stop" se realizará la apertura de Mirador Florida, un nuevo sector gastronómico en Cenco Florida, que cuenta con restaurantes como Texas Ribs, Niu Sushi, Tanta, La Pizzería Argentina, entre otros.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meganoticias (@meganoticiascl)

Entretención para toda la familia

En Cenco Costanera, podrás experimentar Dopamine Land, una experiencia inmersiva que busca fomentar el juego y la interacción familiar. También podrás vivir la emoción de Titanic VR: Un Viaje, una experiencia de realidad virtual que te transporta al siglo XX.

En Cenco Florida, te espera Jurassic World: The Experience, una aventura interactiva basada en la película, una experiencia para toda la familia. Además, Bike Costanera tiene salidas grupales en bicicleta durante los fines de semana.

Dentro de los panoramas familiares tendrán talleres, juegos y circuitos deportivos en centros como Cenco Temuco, Osorno, Rancagua y Belloto.

Quienes escaneen sus boletas a través de la aplicación de Cenco Malls podrán participar en sorteos de premios asociados a la campaña. Más información disponible en www.cencomalls.cl y en las redes sociales Instagram y TikTok @cencomallscl.