Experiencia de belleza: L'Oréal Paris presenta pop up de verano en Mall Marina Arauco
En el marco de la temporada de verano, L’Oréal Paris realiza una activación en Mall Marina Arauco con espacios para probar productos de cuidado facial y capilar.
La experiencia contempla análisis capilares y faciales personalizados, además de espacios para probar productos de cuidado capilar, skincare y maquillaje. Entre ellos destaca el Óleo Extraordinario, pensado para nutrir el cabello y protegerlo del calor durante la temporada de verano.
En maquillaje, la línea Lumi está orientada a lograr un acabado luminoso, adecuado para el uso en días de mayor exposición al sol. En cuidado facial, la activación considera productos como un sérum de ácido hialurónico y el protector solar Aquafusion, formulado para una rápida absorción.
La invitación es a visitar el pop up de L’Oréal Paris en Mall Marina Arauco, disponible hasta el 2 de febrero , donde además de vivir una experiencia de belleza personalizada, los asistentes podrán acceder a un 25% de descuento exclusivo durante la activación.
