Experiencia de belleza: L'Oréal Paris presenta pop up de verano en Mall Marina Arauco

30 en. 2026 - 15:06 hrs.

En el marco de la temporada de verano, L’Oréal Paris realiza una activación en Mall Marina Arauco con espacios para probar productos de cuidado facial y capilar.

La experiencia contempla análisis capilares y faciales personalizados, además de espacios para probar productos de cuidado capilar, skincare y maquillaje. Entre ellos destaca el Óleo Extraordinario, pensado para nutrir el cabello y protegerlo del calor durante la temporada de verano.

En maquillaje, la línea Lumi está orientada a lograr un acabado luminoso, adecuado para el uso en días de mayor exposición al sol. En cuidado facial, la activación considera productos como un sérum de ácido hialurónico y el protector solar Aquafusion, formulado para una rápida absorción.

La invitación es a visitar el pop up de L’Oréal Paris en Mall Marina Arauco, disponible hasta el 2 de febrero , donde además de vivir una experiencia de belleza personalizada, los asistentes podrán acceder a un 25% de descuento exclusivo durante la activación.