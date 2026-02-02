Últimos tickets para Viña del Mar y Santiago: Chayanne agota entradas en Concepción

02 feb. 2026 - 15:47 hrs.

El esperado regreso de Chayanne a Chile ya es una realidad. El cantante puertorriqueño confirmó nuevas fechas de su gira "Bailemos Otra Vez Tour 2026", tras el éxito de sus presentaciones de 2025, y la respuesta del público no se hizo esperar: el show de Concepción ya está completamente agotado, mientras que para Viña del Mar y Santiago quedan los últimos tickets disponibles.

La producción oficial anunció que el artista se presentará en tres estadios de alta capacidad durante febrero, en los siguientes recintos:

7 de febrero de 2026 – Estadio Ester Roa, Concepción (AGOTADO)

11 de febrero de 2026 – Estadio Sausalito, Viña del Mar (últimos tickets)

14 de febrero de 2026 – Estadio Nacional, Santiago (últimos tickets)

La incorporación de Concepción amplió el itinerario inicial —que contemplaba sólo Viña del Mar y Santiago— y confirmó la alta demanda que genera el intérprete de clásicos como "Torero", "Dejaría todo" y "Un siglo sin ti".

El regreso del artista se da luego de un recordado paso por Chile en 2025, cuando realizó ocho conciertos completamente agotados en el Movistar Arena, convocando a más de 100 mil personas entre agosto y septiembre. Ese hito consolidó al cantante como uno de los espectáculos más exitosos del último tiempo en el país.

Venta de entradas

Los boletos para las fechas de Viña del Mar y Santiago se encuentran disponibles a través de Ticketmaster, con sistema de venta general según cada ciudad. Desde la organización advirtieron que el stock es limitado y podría agotarse en los próximos días.

La gira "Bailemos Otra Vez" —que acompaña el lanzamiento de su decimoquinto álbum de estudio— también contempla presentaciones en otros países de Sudamérica, reafirmando a Chayanne como uno de los artistas latinos con mayor convocatoria.