Regreso de Chayanne: Organización asegura que conciertos en Viña del Mar y Santiago están próximos a agotarse

06 feb. 2026 - 10:23 hrs.

A días del regreso de Chayanne a Chile, quedan las últimas entradas disponibles para parte de los conciertos que el artista realizará en febrero de 2026 en el marco de su gira "Bailemos Otra Vez Tour".

El intérprete puertorriqueño volverá al país tras el éxito de sus presentaciones anteriores, que incluyeron ocho fechas agotadas en el Movistar Arena y una asistencia superior a las 100 mil personas. En esta nueva visita ofrecerá tres shows en estadios de alta capacidad.

El concierto programado para el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Ester Roa de Concepción ya se encuentra completamente agotado, según informó la productora a cargo del evento.

Para las presentaciones del 11 de febrero en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y del 14 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago aún quedan entradas disponibles, aunque con stock limitado.

Últimos tickets

Los boletos para ambas fechas se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketmaster. Desde la organización indicaron que, de mantenerse el ritmo de ventas, los conciertos podrían quedar sin disponibilidad en los próximos días.