Cruz Verde, Eucerin y Mega realizarán Live Shopping con concursos y descuentos exclusivos en cuidado facial

10 feb. 2026 - 11:47 hrs. | Act. 11 feb. 2026 - 12:35 hrs.

El próximo jueves 12 de febrero, a las 21:00 horas, Cruz Verde junto a Eucerin realizarán un nuevo Live Shopping junto a Mega, iniciativa que estará centrada en el cuidado facial y el tratamiento de la piel. La transmisión contará con concursos interactivos y premios para quienes sigan el evento en vivo a través del sitio web www.mega.cl.

El espacio será conducido por la dermoconsejera experta Javiera Muñoz, quien estará acompañada por Tonka Tomicic. Ambas abordarán recomendaciones sobre rutinas de skincare, tipos de piel y uso adecuado de productos dermatológicos.

Descuentos y concursos en vivo

Durante el evento se activarán ofertas exclusivas en una selección de productos de cuidado facial. Además, se desarrollarán tres concursos interactivos en los que los participantes deberán responder preguntas relacionadas con el cuidado de la piel . Los ganadores obtendrán como premio kits completos de cuidado para la piel.

Para acceder a los descuentos, concursos y sorpresas, los usuarios solo deberán ingresar a Mega.cl y seguir la transmisión en vivo. La interacción a través del chat oficial será el único mecanismo habilitado para postular a los premios que se anunciarán a lo largo de la jornada.