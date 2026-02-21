"Karma is my boyfriend": El detalle que expuso la hermana de Fran Virgilio tras su paso por la Gala de Viña

21 feb. 2026 - 08:10 hrs.

El paso por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 de Fran Virgilio no pasó desapercibido. La influencer y creadora de contenido se lució con un sobrio vestido color negro, al más puro estilo de Lady Di, muy similar al célebre "vestido de la venganza".

Por si fuera poco, en su primera vez sola en el evento viñamarino, utilizó como accesorio un collar blanco, semejante también al usado por la otrora Princesa de Gales tras su ruptura con el ahora Rey Carlos.

El detalle que dejó ver la hermana de Fran Virgilio

Minutos después de su aparición en la cita, una de las hermanas de la también empresaria compartió imágenes de su preparación donde los seguidores se fijaron en un llamativo detalle.

Es que en la publicación de María Valentina Virgilio, aparece ella sosteniendo un pastel con la frase "Karma is my boyfriend".

El pastelito fue elaborado por la Pastelería Brilla, la cual quiso hacer referencia a uno de los temas más reconocidos de Taylor Swift, "Karma".

