¿El vestido de la venganza? Francisca Virgilio recordó icónico look de Lady Di en la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 22:00 hrs.

La influencer Francisca Virgilio relució durante su paso por la alfombra roja en la Gala de Viña 2026, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas de la noche. A diferencia de su aparición en 2025, donde caminó acompañada de su entonces esposo, el comunicador Karol Lucero.

Fran Virgilio destacó por un vestido completamente negro, elegante y de terciopelo. El diseño es de Macarena Montaner. El vestuario recuerda al "vestido de la venganza" de Lady Di, un icónico vestido negro de seda, asimétrico y con escote Bardot, diseñado por Christina Stambolian.

¿Cómo ver la Gala de Viña?

Puedes conectarte y vivir La Gala en vivo por el canal de YouTube: MEGA oficial, donde el creador de contenido Rantés Verdugo, más conocido como Ranty, y la periodista Paulina Flores se tomarán la noche con todo lo que no sale en la TV abierta.

Además, en el Sporting Club de Viña del Mar se sumarán con toda la energía Xaviera Salazar, Nacha Valenzuela y Lorena Ramírez, con momentos imperdibles de los invitados.

Transmisión Digital de la Gala de Viña:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

