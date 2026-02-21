"Hace música": Skarleth Labra confirma nuevo romance y revela su nombre

21 feb. 2026 - 08:50 hrs.

Skarleth Labra deslumbró en la Gala de Viña 2026 con un elegante y sofisticado vestido negro del diseñador Lennin Villarroel.

La creadora de contenido, que está en carrera por convertirse en la Reina del Festival de Viña del Mar 2026, pasó por primera vez por la alfombra roja de la "noche cero".

La inesperada confesión de Skarleth Labra sobre su nueva relación

En La Gala, programa exclusivo del área digital de Mega, la futura periodista sorprendió al entregar detalles de su nuevo romance.

Mega

Según contó Skarleth Labra, su nuevo enamorado es un cantante nacional con una pequeña particularidad.

"Estoy con una persona que hace música, que tiene dos ojos, los tiene medios claros", señaló.

Ante la insistencia de Ranty y Paulina Flores si podía revelar algo más sobre el joven, lanzó su nombre: "Estoy con Diego, eso nomás vamos a decir".

