Coca-Cola Chile y Megamedia impulsan campaña nacional para fomentar el reciclaje de envases

10 feb. 2026 - 15:04 hrs.

En el marco de la temporada estival, Coca-Cola Chile y Megamedia, a través de Megamedia Sostenible, concretaron una alianza estratégica para desarrollar la campaña “Juntos hacemos la diferencia”, una iniciativa orientada a fomentar el reciclaje y la retornabilidad de envases a nivel nacional.

La propuesta busca sensibilizar a la comunidad de Viña del Mar y a personas de todo el país sobre la importancia de incorporar acciones simples en la vida cotidiana, como reciclar correctamente una botella o devolver un envase retornable, destacando el impacto colectivo que pueden generar estos gestos cuando se realizan de manera conjunta.

Contenidos multiplataforma con alcance nacional

La campaña contempla una estrategia de difusión multiplataforma que incluye contenidos audiovisuales en televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales de Megamedia. A través de estos formatos, se entrega información práctica sobre cómo identificar envases reciclables, qué hacer con ellos luego de su uso y por qué la retornabilidad continúa siendo una alternativa vigente.

En los contenidos participan rostros del canal, entre ellos el periodista Daniel Silva y la actriz Ignacia Baeza, quienes refuerzan el mensaje de la campaña desde distintos espacios comunicacionales.

Enfoque en el trabajo colaborativo

“Juntos hacemos la diferencia” pone énfasis en el carácter colaborativo del reciclaje, visibilizando la red que articula a personas, empresas, medios de comunicación y recicladores. El objetivo es mostrar cómo una acción individual puede integrarse a una cadena mayor y generar impacto a nivel comunitario y territorial.

Desde Megamedia Sostenible, su directora Paola Ferrero destacó la relevancia de las alianzas estratégicas para promover prácticas responsables. “Esta campaña es una demostración concreta del compromiso con la sostenibilidad y de lo importante que son las alianzas estratégicas para promover con mayor transversalidad un futuro más responsable con el medioambiente. Estamos comprometidos con este tipo de acciones y buscamos contar con aliados con propósito, que nos permitan aportar, accionar y generar conciencia en todas nuestras audiencias y grupos de interés”, señaló.

En la misma línea, Paola Calorio, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, subrayó el rol que tienen estos mensajes en los espacios de encuentro propios del verano. "Coca-Cola siempre está presente en los momentos de encuentro de las personas en todo Chile, especialmente en verano, cuando compartimos más y buscamos refrescarnos. Hoy, queremos que esos momentos también sean una oportunidad para cuidar el medioambiente. Por eso nace esta alianza con Megamedia con el propósito de impulsar en las personas el buen hábito de reciclar y de preferir botellas retornables, para que cada envase tenga la posibilidad de volver a ser parte de una nueva historia".

Reciclaje en territorio y rol de los recicladores de base

Como parte de las acciones de verano, Coca-Cola Chile desarrolla en Viña del Mar un trabajo conjunto con recicladores de base de la comuna, integrantes de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile y de la plataforma Aliados por el Reciclaje. Ellos están a cargo de la recolección y gestión de botellas PET y latas de aluminio depositadas en puntos de reciclaje habilitados durante las activaciones de Coca-Cola Zero Azúcar.

Esta labor permite visibilizar el rol que cumplen los recicladores en la cadena del reciclaje y su vínculo directo con el territorio, reforzando la dimensión social de la iniciativa.

Cómo sumarse a la iniciativa

Quienes deseen participar de la campaña y convertirse en “Aliados por el Reciclaje” pueden informarse sobre la ubicación de los puntos de reciclaje disponibles en Viña del Mar a través de la cuenta de Instagram @cocacolacocl, donde se centraliza la información asociada a esta iniciativa de verano.