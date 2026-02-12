En mega.cl: Cruz Verde sorteará kits completos de cuidado de la piel en Live Shopping junto a Eucerin

12 feb. 2026 - 09:45 hrs.

Una jornada con descuentos especiales y premios para los fanáticos del skincare se vivirá este jueves 12 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en un nuevo Live Shopping a través de Mega.cl.

Durante el evento, presentado por Cruz Verde y Eucerin, se activará un 50 % de descuento en una selección de productos de cuidado facial, disponibles únicamente mientras se desarrolle la transmisión en vivo.

Pero eso no será todo. La instancia que contará con la animación de Tonka Tomicic, también incluirá tres concursos interactivos, en los que los participantes deberán responder preguntas relacionadas con el cuidado de la piel.

¿Qué se podrá ganar?

Quienes resulten ganadores obtendrán kits completos de cuidado para la piel, pensados para complementar rutinas faciales y potenciar el bienestar dermatológico.

Regalo 1: Rutina Antipigment

Gel limpiador 400 ml

Sérum Dual

Contorno Antipigment

Regalo 2: Rutina para pieles grasas

Limpiador Dermopure 400 ml

Sérum Dermopure

Protector solar Oil Control

Regalo 3: Rutina Antiedad

Limpiador Dermatoclean

Sérum Epigenetic

Protector solar Antiedad

Regalo 4: Set Hydrofluid Tinted

Incluye tres tonos: Light, medium y bronze

¿Cómo participar?

Para acceder a los descuentos, concursos y sorpresas, los usuarios solo deberán:

Ingresar a Mega.cl

Seguir la transmisión en vivo

Participar a través del chat oficial, que será el único mecanismo habilitado para postular a los premios

Los ganadores se anunciarán durante la jornada, directamente en la transmisión.