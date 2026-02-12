Reforest Running by Mega: Garnier refuerza la importancia del cuidado de la piel al aire libre

12 feb. 2026 - 16:44 hrs.

Este 15 de febrero vuelve una carrera que año a año inspira a miles de personas a moverse con propósito. Se trata de Reforest Running by Mega, una iniciativa que combina la vida sana con un firme compromiso de sostenibilidad, enfocándose en la reforestación y recuperación de ecosistemas afectados por desastres naturales, con el compromiso de plantar un arbol nativo por cada inscripción realizada.

La jornada contempla tres categorías pensadas para todos los niveles: 3K, 5K y 10K, permitiendo que participen desde quienes recién comienzan en el running hasta corredores más experimentados. Cada inscrito recibirá un kit oficial con polera, número de competencia y medalla finisher.

Deporte al aire libre y autocuidado

Al tratarse de una corrida que se desarrolla al aire libre en la Quinta Región, la exposición solar se convierte en un factor relevante para los participantes. En ese contexto, Garnier, auspiciador del evento, pone el foco en la importancia del cuidado de la piel como parte de la preparación integral para este tipo de actividades deportivas.

La marca destaca su línea de protección solar con SPF 50+, enriquecida con Vitamina C, formulada para proteger frente a los rayos UV y el estrés oxidativo, especialmente en jornadas prolongadas bajo el sol. Su textura "ligera y de rápida absorción" está pensada para acompañar el movimiento sin generar sensación pesada ni residuos visibles.

Además, el producto responde a la filosofía de Belleza Verde de Garnier, con certificación Cruelty Free International y una fórmula que busca reducir el impacto ambiental.

¿Cómo participar?

Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa a través del sistema Passline.com, con valores desde los $15.000. Los cupos son limitados, por lo que se invita a la comunidad a asegurar su participación con anticipación.

Reforest Running by Mega es una invitación a correr, cuidar y participar. Una experiencia que une deporte, conciencia ambiental y compromiso colectivo.