Con foco en la experiencia de compra: Belsport inaugura su primera Flagship en Mallplaza Vespucio

16 feb. 2026 - 14:38 hrs.

Belsport inauguró su primera tienda Flagship en Mallplaza Vespucio, un formato de tienda insignia orientado a potenciar la experiencia de compra, alcanzando así 61 locales a nivel nacional y marcando un nuevo hito tras cuatro décadas en el mercado chileno de zapatillas.

Ubicada en el primer piso del centro comercial y con una superficie de 290 m², la tienda incorpora un diseño con recorrido guiado por categorías, puntos focales y zonas de exhibición que buscan facilitar la exploración y comparación de productos.

Más de seis mil unidades disponibles

El local cuenta con más de 6.000 unidades disponibles entre zapatillas y accesorios, y un equipo de ventas capacitado para asesorar según estilo y uso. Su apertura también incorporó mejoras en el diseño y la exhibición de los productos.

En paralelo, la marca continúa fortaleciendo su estrategia omnicanal, con despacho en hasta tres horas en principales ciudades, retiro en tienda el mismo día y opciones de financiamiento en cuotas.

“Esta apertura marca mucho más que la llegada de una nueva tienda: es una señal concreta del rumbo que está tomando Belsport. Un foco puesto en la experiencia, en la conexión real con las personas y en una propuesta que dialoga con la forma en que hoy se vive y se consume el deporte, la moda y el lifestyle”, explicó Sebastián Gebhardt, CEO de Grupo Yaneken.