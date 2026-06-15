Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Programación de Mega para este martes 16 de junio: Revisa a qué hora se emitirá El Jardín de Olivia mega

Programación de Mega para este martes 16 de junio: Revisa a qué hora se emitirá El Jardín de Olivia

  • Por Mega

Este martes 16 de junio, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries, con conflictos que seguirán complicando a sus protagonistas.

En El Jardín de OliviaLuis Emilio (Alejandro Trejo) descubrirá la cercanía de Vanessa (Begoña Basauri) y Franco (Emilio Edwards).

Lo más visto de El Jardín de Olivia

Más tarde, el bloque nocturno continuará con una nueva entrega de Reunión de Superados, para luego dar paso a un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando tensos reencuentros y conflictos sentimentales.

Ir a la siguiente nota

¿Cómo será la programación de Mega este martes 16 de junio?

Todo sobre Programación

Leer más de

Minuto a minuto