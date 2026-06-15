Programación de Mega para este martes 16 de junio: Revisa a qué hora se emitirá El Jardín de Olivia
Este martes 16 de junio, Mega presentará nuevos capítulos de sus teleseries, con conflictos que seguirán complicando a sus protagonistas.
En El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) descubrirá la cercanía de Vanessa (Begoña Basauri) y Franco (Emilio Edwards).
Más tarde, el bloque nocturno continuará con una nueva entrega de Reunión de Superados, para luego dar paso a un nuevo capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes seguirán enfrentando tensos reencuentros y conflictos sentimentales.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la programación de Mega este martes 16 de junio?
- Meganoticias Amanece: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas
- Meganoticias Alerta: 13:00 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:00 horas.
- La Hora de Jugar: 16:00 horas.
- El Jardín de Olivia (lo mejor): 16:35 horas.
- El Jardín de Olivia: 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:15 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:20 horas.