Programación de Mega para este miércoles 17 de junio: Conoce el horario de Volverías con tu Ex? 2

16 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este miércoles 17 de junio, Mega continuará acompañando a sus televidentes con una jornada marcada por revelaciones, emociones y nuevos conflictos en sus principales producciones.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, donde Raúl (César Caillet) estará conmocionado por su quiebre con Gloria (Francisca Gavilán), sobre todo porque no entenderá qué sucedió en las últimas horas.

Más adelante, el bloque prime continuará con una nueva entrega de Reunión de Superados, para luego dar paso a otro capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes deberán enfrentar nuevas dinámicas, tensiones y decisiones que prometen seguir poniendo a prueba sus relaciones dentro del encierro.

¿Cómo será la programación de Mega este miércoles 17 de junio?

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