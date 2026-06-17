Programación de Mega para este jueves 18 de junio: Revisa a qué hora se estrenará El Juicio de los Ex

17 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este jueves 18 de junio, Mega ofrecerá una noche cargada de emociones con nuevas entregas de algunas de sus producciones más comentadas.

En El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le hará importante promesa a Gabriel (Matías Oviedo) si la ayuda a salvar a Clemente (Pipo Gormaz).

Más tarde, la programación continuará con una nueva entrega de Reunión de Superados para luego dar paso a otro capítulo de Volverías con tu ex? 2. Y cerrando la noche, podrás disfrutar del gran estreno de El Juicio de los Ex, el programa de Julio César Rodríguez en el que entrevistarán al primer eliminado o eliminada del reality.

¿Cómo será la programación de Mega este jueves 18 de junio?

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