Programación de Mega para este lunes 22 de junio: ¿A qué hora ver El Juicio de los ex?

21 jun. 2026 - 21:30 hrs.

Este lunes 22 de junio, Mega dará inicio a una nueva semana de programación con una jornada marcada por importantes acontecimientos en sus principales producciones de ficción y reality.

La tarde comenzará con un nuevo capítulo de El Jardín de Olivia, Mariana (Catalina Stuardo) recurrirá a Vanessa (Begoña Basauri) como medida desesperada para evitar a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Más adelante, la programación continuará con una nueva entrega de la teleserie Reunión de Superados, para luego dar paso a otro capítulo de Volverías con tu Ex? 2, donde los participantes continuarán enfrentando conflictos, reencuentros y decisiones que podrían cambiar el rumbo de sus relaciones dentro del encierro.

Inmediatamente después no te pierdas un nuevo capítulo de El Juicio de los ex, con la conducción de Julio César Rodríguez y un panel compuesto por Oriana Marzoli, Danilo 21 y Sergio Schilling.

¿Cómo será la programación de Mega este lunes 22 de junio?

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