mega
Programación de Mega para este miércoles 26 de agosto: ¿A qué hora se transmite La Baronesa?
Este miércoles 19 de agosto, Mega ofrecerá una nueva jornada con capítulos de sus principales producciones de ficción y reality, marcada por importantes acontecimientos para sus protagonistas.
En La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) intentará manipular a Clara (Lorena Bosch) para hacerla sentir culpable por pedir ayuda a Francesca (Katyna Huberman).
Y en el horario prime, la programación continuará con un nuevo episodio de Reunión de Superados. Luego será el turno de Volverías con tu Ex? 2, donde la convivencia en la casona seguirá marcada por nuevos conflictos, acercamientos y decisiones que podrían cambiar el rumbo de los participantes.
¿Cómo será la parrilla programática de Mega este miércoles 26 de agosto?
- Meganoticias Amance: 05:45 horas.
- Mucho Gusto: 08:00 horas.
- Meganoticias Actualiza: 13:00 horas.
- La Hora de Jugar: 15:05 horas.
- Carmen Gloria: Fuerte y Claro: 15:45 horas.
- La Baronesa: 16:45 horas.
- La Baronesa (estreno): 17:30 horas.
- Dale Play: 18:15 horas.
- Meganoticias Prime: 20:00 horas.
- Reunión de Superados: 21:30 horas.
- Volverías con tu ex? 2: 22:20 horas.
- La Hora de Jugar Trasnoche: 00:15 horas.
Leer más de