"La tenemos": Gabriel y Diana identificarán a la terapeuta que cuidó de Olivia en el capítulo 322 de EJDO

20 jun. 2026 - 10:20 hrs.

En el avance del capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) verá los perfiles de varias terapeutas ocupacionales y reconocerá a Érika, la encargada de cuidarla en la parcela.

"Mi amor, no sabes cuánto me ayudaste. Muchas gracias, te pasaste", le agradecerá Diana (Nicole Espinoza). Esto le dará esperanzas de descubrir al verdadero asesino de Acosta (Jorge Denegri), pero Gabriel (Matías Oviedo) le pedirá cautela.