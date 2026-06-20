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"La tenemos": Gabriel y Diana identificarán a la terapeuta que cuidó de Olivia en el capítulo 322 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Oli (Violeta Silva) verá los perfiles de varias terapeutas ocupacionales y reconocerá a Érika, la encargada de cuidarla en la parcela. 

"Mi amor, no sabes cuánto me ayudaste. Muchas gracias, te pasaste", le agradecerá Diana (Nicole Espinoza). Esto le dará esperanzas de descubrir al verdadero asesino de Acosta (Jorge Denegri), pero Gabriel (Matías Oviedo) le pedirá cautela.

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"Hay que ubicarla e intentar que no se ponga a la defensiva", recomendará el comisario. 

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El nuevo plan

Al investigar en su perfil profesional, ambos sabrán que Érika está en búsqueda de trabajo. Esa podría ser la mejor forma de contactarla sin que sospeche. "Quizás le puede llegar a una oferta", plantearán como idea.

¿Érika podrá hablarles de Franco (Emilio Edwards) o estará asustada como para testificar?

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