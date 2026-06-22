Luis Emilio llamará al "Rucio" para planificar una vendetta contra Franco en el capítulo 323 de EJDO
En el avance del capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá que dejar ir a Mariana (Catalina Stuardo) porque fue amenzado de muerte por Franco (Emilio Edwards).
Como es un hombre que nunca olvida las afrentas, Walker querrá hacer pagar a su excolaborador de una manera brutal y para eso, recurrirá al "Rucio" (Sebastián Saguz), quien ha demostrado su lealtad estos últimos años.
Un castigo ejemplar
"Aló, Freddy, aquí, Luis Emilio. Necesito que nos juntemos a conversar urgente acerca del carajo de Franco Barraza", ordenará el empresario desde los pasillos del hotel.Ir a la siguiente nota
¿Walker querrá eliminar para siempre a Barraza o querrá castigarlo de una manera mucho más cruel? ¿Vanessa podría pagar los platos rotos para darle una lección a su pareja?
Además, como Mariana no cumplió con los deseos de este hombre, también arriesga ser imputada por un delito que no cometió.Ve el capítulo en