Luis Emilio llamará al "Rucio" para planificar una vendetta contra Franco en el capítulo 323 de EJDO

22 jun. 2026 - 18:15 hrs.

En el avance del capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá que dejar ir a Mariana (Catalina Stuardo) porque fue amenzado de muerte por Franco (Emilio Edwards).

Como es un hombre que nunca olvida las afrentas, Walker querrá hacer pagar a su excolaborador de una manera brutal y para eso, recurrirá al "Rucio" (Sebastián Saguz), quien ha demostrado su lealtad estos últimos años.

El Jardín de Olivia / Mega

Un castigo ejemplar

"Aló, Freddy, aquí, Luis Emilio. Necesito que nos juntemos a conversar urgente acerca del carajo de Franco Barraza", ordenará el empresario desde los pasillos del hotel.

¿Walker querrá eliminar para siempre a Barraza o querrá castigarlo de una manera mucho más cruel? ¿Vanessa podría pagar los platos rotos para darle una lección a su pareja?

Además, como Mariana no cumplió con los deseos de este hombre, también arriesga ser imputada por un delito que no cometió.