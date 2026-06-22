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Luis Emilio llamará al "Rucio" para planificar una vendetta contra Franco en el capítulo 323 de EJDO

  • Por Marcela Paillape

En el avance del capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) tendrá que dejar ir a Mariana (Catalina Stuardo) porque fue amenzado de muerte por Franco (Emilio Edwards). 

Como es un hombre que nunca olvida las afrentas, Walker querrá hacer pagar a su excolaborador de una manera brutal y para eso, recurrirá al "Rucio" (Sebastián Saguz), quien ha demostrado su lealtad estos últimos años. 

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Franco y Mariana
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Un castigo ejemplar

"Aló, Freddy, aquí, Luis Emilio. Necesito que nos juntemos a conversar urgente acerca del carajo de Franco Barraza", ordenará el empresario desde los pasillos del hotel. 

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¿Walker querrá eliminar para siempre a Barraza o querrá castigarlo de una manera mucho más cruel? ¿Vanessa podría pagar los platos rotos para darle una lección a su pareja? 

Además, como Mariana no cumplió con los deseos de este hombre, también arriesga ser imputada por un delito que no cometió. 

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