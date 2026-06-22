El colmo del descaro: Christian llamará a Karina para que lo perdone en el capítulo 323 de El Jardín de Olivia

22 jun. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Christian (Juan José Gurruchaga) llegará a Argentina y desde allá se comunicará con Karina (Jacinta Rodríguez) para saber cómo está.

"(Me dejaron salir), sí, pero no gracias a ti. Tuve que aceptar cargos por posesión", dirá la artista a su padre, mientras él intenta bajarle el perfil a toda esta situación.

"Pucha, hija, la verdad que lo siento mucho, yo no quería que pasara algo así. Este tipo me dijo que íbamos a impulsar tu carrera. Y, bueno... yo pensé que en ese minuto, a lo mejor, tú me podías perdonar", señalará Mendoza.

El Jardín de Olivia / Mega

Karina perderá la paciencia

Ofendida por el descaro de su padre, Karina por fin lo encarará por el daño que le hizo.

"Ay, por favor, papá, para de mentir. Aceptaste la plata de Joaquín para separarme de la nacha, punto. Ponte los pantalones por una vez en tu vida y acepta lo que hiciste", dirá la joven.