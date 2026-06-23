"¿Crees que hayan tenido algo?": Samuel hará crucial pregunta a Raúl sobre su madre en el capítulo 323 de EJDO

23 jun. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Raúl (César Caillet) se quedará helado al ver la foto de Ángela (Ana Domínguez) junto a Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Samuel (Simón Beltrán) vio la imagen algunos días atrás y se quedó pensativo sobre la historia que siempre le contaron acerca de su madre. Por eso, querrá que Raúl le ayude a entender.

Luis Emilio sembró la duda

"Papá, sabes que hay algo que una vez dijo el viejo Walker que no se me ha podido salir de la cabeza. ¿Tú crees que es posible que ellos hayan tenido algo?", preguntará el adolescente.

El Jardín de Olivia / Mega

Ante la perplejidad de su padre, Samu abrirá la puerta a un posible romance: "No sé, ¿como una onda que tuvieron y mi mamá nunca te quiso contar?".

Raúl sabe de los horrores que vivió su esposa en manos de Luis Emilio, pero, ¿se dejará engañar por esta fotografía tal como cayó su hijo?