"¿La Berni está adentro?": Joaquín se aprovechó de la desgracia de Karina para recuperar a su hija en EJDO

22 jun. 2026 - 18:02 hrs.

En el capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) regresó abatida a su departamento porque su libertad fue a cambio de aceptar un delito que no cometió.

Ignacia (Cota Castelblanco) quiso subirle el ánimo, pero era difícil. "¿Cómo quieres que esté bien, si además de obstruir una investigación ahora soy traficante de drogas? Lindo el currículum y todo por culpa de mi papito. Me hizo lo mismo cuando tenía 7 años, pero, ¿de nuevo? ¿Tan penca soy?", se lamentó.

Un peligro para la seguridad de Berni

Las cosas fueron de mal en peor apenas unos momentos después, cuando Joaquín (Francisco Dañobeitia) apareció acompañado de dos efectivos de la policía para llevarse Berni con él.

El Jardín de Olivia / Mega

Nacha le aseguró a los oficiales que hay una resolución que indica su custodia de la niña, pero su ex la refutó: "Eso fue antes de que detuvieran a la Karina y se dieran cuenta que es traficante de droga y ella está viviendo contigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos traes a la Berni o tenemos que entrar nosotros?".

Joaquín movió sus piezas de forma excepcional porque al detener a Karina se desharía de ella, tanto si aceptaba los cargos, como si se iba a control de detención.

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