"Usted está bajo investigación": Gabriel interrogó a Érica por su participación en el secuestro de Oli en EJDO

22 jun. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Gabriel (Matías Oviedo) citó a Érica Toledo a su departamento, con la excusa de una entrevista de trabajo para un nuevo centro de terapia.

La mujer se sintió agradecida por la oportunidad, mientras Santana le hacía preguntas sobre sus recientes trabajos que ella respondía sin sospechar qué pasaba.

"Estuve a cargo de una niña con condición de espectro autista, pero de manera particular. Es que lo que pasa es que su papá se fue de viaje, entonces, me dejaron a mí cuidando", mencionará recordando a Olivia (Violeta Silva).

El Jardín de Olivia / Mega

Érica contra la espada y la pared

Santana entonces sacó de su carpeta una foto de la niña y se la enseñó. Érica se dio cuenta que esto no era normal y demandó saber quién era su supuesto reclutador.

"Soy Gabriel Santana, comisario de la brigada de homicidios. Usted está bajo investigación por su participación en el secuestro de la menor Olivia Walker", respondió él.

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