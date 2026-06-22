"Me acordé de dónde vi su cara": Clemente fue reconocido tras abandonar su escondite en El Jardín de Olivia

22 jun. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) salió al exterior para hablar con Diana (Nicole Espinoza) porque ella tenía noticias positivas sobre la investigación.

Encontraron a la terapeuta y en esos mismos momentos, Gabriel (Matías Oviedo) la interrogaba sobre el secuestro de Olivia (Violeta Silva) y la muerte de Acosta (Jorge Denegri). Si todo salía bien, podría limpiar su nombre y ella se marcharía a Valdivia.

El Jardín de Olivia / Mega

Un error que puede costar caro

Pero mientras hablaban, Walker cometió una imprudencia. Si bien estaba en la espesura de un bosque, había gente que paseaba por los alrededores y su cara se publicó en los noticieros a nivel nacional.

El mismo hombre que cazaba unos días atrás, se le acercó. "Sabe que me fue más o menos nomás con los conejos, pero caminando por ahí entre medio del bosque, ¿sabe qué pasó? Me acordé de dónde vi su cara... en las noticias de la tele", le dijo.

"Usted no se llama na' David; usted es Clemente Walker, el empresario. Usted mató a un abogado y va a tener que responder ante la justicia por eso", señaló con clara intención de delatarlo.

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