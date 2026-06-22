"Vas a dejar que se vaya ahora": Franco apuntó a Luis Emilio para rescatar a Mariana del hotel en EJDO

22 jun. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 322 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) amedrentó a Mariana (Catalina Stuardo) para que no se resistiera. En una sucia táctica, usó al hijo de la secretaria para convencerla.

"Mariana piensa en tu hijo. Si tú cruzas esa puerta, no volverás a tener trabajo en toda tu vida, ¿y quién lo va a mantener? Pero si pones un poquitito de tu parte, tú ya sabes que puedo ser muy generoso y muy agradecido", le aseguró.

El Jardín de Olivia / Mega

Franco se rebela

La conversación se vio interrumpida cuando tocaron a la puerta. Walker esperaba dos copas de espumante que pidió a la habitación, pero en su lugar apareció Franco Barraza (Emilio Edwards) dispuesto a todo por proteger a Mariana.

"¿Y tú que estás haciendo aquí, imbécil? Ella no puede salir de acá, ¡tenemos una reunión! No se puede ir", le dijo el empresario al ver que su subordinado se interponía para cuidar a la joven.

Franco le había hecho una promesa a Vanessa (Begoña Basauri) y cumplió, pero a costa de enemistarse con Luis Emilio. "Vas a dejar que se vaya ahora mismo o si no, te juro que no sales vivo de acá", ordenó mientras lo apuntaba con un arma.

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