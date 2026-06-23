Tendrá que pagar $10 millones: Clemente ofreció un soborno para que no lo delaten en El Jardín de Olivia
En el capítulo 323 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) fue reconocido por uno de los vecinos de la cabaña donde se oculta y tuvo que pensar en una solución rápida para ganar tiempo.
El hombre lo vio en las noticias y sabe que lo buscan por el asesinato de un abogado. Debería entregarlo a la policía lo antes posible, pero, ¿qué podría ganar si mantiene silencio?
"Mire yo le puedo yo le puedo dar una compensación por todos los inconvenientes, no se preocupe ¿ok? En este momento no tengo acceso a mis cuentas de banco, pero si usted me da un tiempo...", pidió Clemente, pero no había espacio para negociar.Ir a la siguiente nota
24 horas para pagar
Este sujeto sabía que la familia Walker está entre las más ricas del país y por esa misma razón le puso un precio elevado a su discreción.
"Yo por menos de 10 palos no pienso convertirme en su cómplice. (Lo espero) hasta mañana en la mañana, si no, yo mismo llamo a los pacos. Ah, y no se le vaya a ocurrir salir a caminar de noche, mire que yo suelto a mis perros y me voy a enterar ligerito", amenazó.