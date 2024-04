'Me parece todo banal': Aylén Milla comparte reflexión sobre su presencia en redes sociales

06 abr. 2024 - 17:20 hrs.

Aylén Milla se sinceró con sus seguidores al compartir una sentida reflexión sobre su presencia en redes sociales.

La exchica reality utilizó su cuenta de Instagram para explicar por qué ha decidido enfocarse menos en las plataformas digitales.

Las palabras de Aylén Milla

Milla publicó una fotografía en sus historias mostrando una pregunta que le hizo una de las usuarias de la red: "¿Por qué estás tan perdida de las redes sociales?".

La influencer explicó que "me cansé, el medio me tiene un poco bastante agotada después del proceso que atravesé de mi enfermedad. Hay un antes y un después muy duro que estoy trabajando con mi coach".

Cabe recordar que la modelo vivió complejos momentos durante el último año tras luchar contra el cáncer de mama.

"Ya no me atraen las mismas cosas, me disgustan tantas otras, me parece todo banal", agregó en su publicación.

Continuó: "Detesto las tendencias, detesto la sobre publicidad. Solo comparto cosas que realmente quiera o me gusten, o me hagan sentido".

"De otro modo, prefiero guardar silencio y no pertenecer a tanta masificación, donde todo se ha vuelto una locura según mi nueva forma de mirar la vida. Estoy encontrando felicidad en otras cosas que de momento no quiero compartir", cerró.

