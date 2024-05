"¡La amo, es súper linda!": Hande Ercel conquista con su carisma y se retrata con fans en París

Hande Ercel no pasó desapercibida en París, su participación en la teleserie Me robaste el corazón, la catalpultó a la fama y desde entonces se convirtió en una de las celebridades turcas más queridas por el público internacional.

Tras desfilar en la alfombra roja de la 77 edición del Festival de Cine de Cannes, la actriz de 30 años sigue cautivando mientras disfruta de la ciudad de la luz.

Los medios internacionales reseñan su llegada y participación en el festival de cine, mientras los fans dejan comentarios de cariño y las ganas de conocer a la estrella turca.

Los fans de Hande Ercel hablan de su belleza, elegancia y de su carisma; en su visita a Francia, la actriz compartió momentos junto a su público.

En la plataforma X, los internautas colgaron las fotografías que lograron al lado de la actriz, quien con poses y sonrisas, disfrutó de la compañía de todas las personas que se le acercaron buscando un retrato a su lado.

"La amo, es super linda y agradable", es el mensaje que dejó una fan en su cuenta X, al mostrar su felicidad por lograr una selfie junto a Hande Ercel, luego de desfilar por la alfombra roja de Cannes.

