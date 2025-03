La Carlita muestra su antes y después del pololeo con Matt Hunter: "El cambio de brillo en sus ojos"

15 mar. 2025 - 09:00 hrs.

Con un video muy personal, la influencer Carla Inostroza, conocida como La Carlita de TikTok, dejó ver el antes y después que ha tenido su vida, ahora que va viento en popa su relación con el cantante urbano Matt Hunter.

La pareja confirmó su relación a mediados de 2024 y desde entonces es una de las más famosas del entretenimiento, por su divertida interacción con sus seguidores en redes sociales, así como por las metas alcanzadas por ambos en los últimos meses.

La Carlita de TikTok muestra su antes y después del pololeo con Matt Hunter

En su cuenta de Instagram, la tiktoker hizo una publicación donde muestra algunos de los videos que publicaba antes de su relación con Matt, en los que aparece sin maquillaje, poco arreglada, mirada triste e incluso lágrimas en los ojos.

"¡Te ves diferente! ¿Te acuerdas cuando…" escribió en el post, en referencia a los momentos difíciles que atravesaba cuando grabó aquellos videos, a diferencia de la actualidad, cuando ha alcanzado éxito con su carrera, se confiesa enamorada y en una relación estable.

Ante su personal confesión, muchos seguidores se solidarizaron con la influencer y destacaron el cambio de su mirada: “¿Notaron el cambio de brillo en sus ojos?”, “Lo que un buen amor repara... que ese brillo en tus ojitos no te lo quite nadie Carlita”, “El brillo en la mirada no tiene precio”, escribieron entre otros.

